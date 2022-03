Prima sconfitta in campionato per il Sudtirol, il DS: "Anche Milan e Inter faticano con le 'piccole'"

MilanNews.it

Il Sudtirol del tecnico Ivan Javorčić, domenica ha perso la sua prima partita stagionale in campionato (1-0 contro il Piacenza). A tale proposito, ospite delle colonne del Corriere dell'Alto Adige, il DS del club, Paolo Bravo ha dichiarato: “Non abbiamo meritato di perdere certo da parte nostra non è stata una partita brillantissima, qualche altra volta, per esempio contro il Renate ci è andata bene, domenica ci è andata male, Da qui alla fine saranno tutte partite da giocare tutte le squadre tirano fuori gli artigli, perfino Inter e Milan stanno facendo fatica con le medio-piccole. A questo punto della stagione i valori si assottigliano”.