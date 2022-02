MilanNews.it

Altra sconfitta per il Milan Primavera, che in casa ha perso 3-1 nello scontro diretto per i playoff contro l'Atalanta. Questa la classifica aggiornata:

Roma 45

Sampdoria 36

Inter 35

Cagliari 35

Juventus 34

Sassuolo 33

Atalanta 33

Fiorentina 31

Milan 30

Torino 30

Genoa 28

Hellas Verona 27

Napoli 25

Empoli 24

Bologna 23

Lecce 21

Spal 17

Pescara 8