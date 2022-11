Brusca frenata in campionato per la Primavera rossonera: la sconfitta dei rossoneri contro il Lecce (1-0) lascia i rossoneri a metà classifica a quota 15 punti, sorpassati proprio dai giallorossi. I presupposti per arrivare in zona playoff, ma nella seconda parte di stagione servirà perdere meno punti possibili.