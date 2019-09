Primavera, derubato il pullman dello Spezia prima della partita contro il Milan

Sabato al Centro Sportivo Vismara è andata in scena la prima giornata del campionato Primavera 2, in cui il Milan ha ospitato lo Spezia. La formazione ligure è stata protagonista di uno spiacevole episodio prima della sfida contro i rossoneri. Mentre la squadra era in un ristorante vicino al Vismara, nel quartiere Gratosoglio di Milano, per il pranzo prepartita, il pullman dello Spezia è stato derubato.