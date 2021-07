Primavera, domani al via la stagione della squadra di Giunti

Partirà il 27 luglio la stagione della Primavera maschile che continuerà a essere guidata da Federico Giunti e dal suo staff.

La squadra, dopo i primi test fisici e atletici che effettuerà a Milanello, dall'1 all'11 agosto sarà in ritiro a Chatillon, in Valle d'Aosta, dove proseguirà nella preparazione. In programma anche due amichevoli per iniziare a riprendere confidenza con il ritmo partita.

La Primavera maschile in questa stagione sarà impegnata in tre competizioni, il Campionato di Primavera 1, la Coppa Italia e la UEFA Youth League che permetterà ai giovani calciatori rossoneri di Mister Giunti di potersi confrontare con i pari età in ambito europeo.