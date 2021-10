Primavera, ecco il programma di tutte le dirette tv su Sportitalia: domani alle 11 Lecce-Milan

il programma della 6° giornata del campionato Primavera 1 TimVision, tutto in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio (canale 61 del digitale terrestre). L’intera programmazione è disponibile anche sulla App ufficiale di Sportitalia: Di seguito la programmazione Sportitalia per la 6° giornata della Primavera 1 TimVision: Spal-Genoa – Venerdì 22 ottobre 2021 in diretta dalle ore 14,30 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Gabriele Schiavi Sassuolo-Torino – Venerdì 22 ottobre 2021 in diretta dalle ore 16,30 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Michele Moretti Lecce-Milan – Sabato 23 ottobre 2021 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Francesco Letizia Sampdoria-Cagliari – Sabato 23 ottobre 2021 in diretta dalle ore 11 su SoloCalcio 61 DTT Telecronista Emanuele Vento Inter-Verona – Sabato 23 ottobre 2021 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Alberto Pucci Fiorentina-Pescara – Sabato 23 ottobre 2021 in diretta dalle ore 15 su SoloCalcio 61 DTT Telecronista Carlo Pozzoli Napoli-Atalanta – Domenica 24 ottobre 2021 in diretta dalle ore 10,45 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Gabriele Schiavi Roma-Empoli – Domenica 24 ottobre 2021 in diretta dalle ore 11 su SoloCalcio 61 DTT Telecronista Emanuele Vento Juventus-Bologna – Domenica 24 ottobre 2021 in diretta dalle ore 12,45 su Sportitalia 60 DTT con Francesco Letizia.