Primavera, Guidi a Milan TV: "Loro superiori in tutto, si è sentita la differenza di età"

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Hellas Verona, il mister della Primavera Federico Guidi ha parlato a Milan TV. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del Club:

"È stata una partita dove loro sono stati superiori in tutto. Abbiamo sofferto la fisicità e velocità del Verona, si è sentita la differenza di età. Sul campo hanno meritato di batterci. È chiaro che quando affronti questo tipo di squadre devi essere bravo a fare qualcosa in più, ma sono tutte esperienze che ci devono fare capire che nelle difficoltà dobbiamo dare di più, per sopperire: superandole diventi un giocatore migliore, una squadra più forte. Oggi c'erano dei giocatori all'esordio, abbiamo chiuso con tre 2007 e tre 2008. Dovremo essere bravi a fare tesoro di questa partita, preparandoci in settimana con la consapevolezza degli errori commessi per crescere e maturare più velocemente".