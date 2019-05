Primavera, il Milan sale a 29 punti e supera Genoa e Sassuolo

Con il successo sull'Udinese il Milan Primavera è salito a 29 punti in classifica, superando momentaneamente Genoa e Sassuolo, attualmente al terzultimo e al penultimo posto in classifica, rispettivamente a 28 e 26 lunghezze. I rossoblu hanno due gare in meno rispetto ai rossoneri, mentre il Sassuolo una. Domani il Genoa giocherà in trasferta contro la Juventus, mentre il Sassuolo sarà impegnato in casa con l'Atalanta.