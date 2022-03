Primavera, la Fiorentina è troppo per questo Milan: i viola vincono 3-1

MilanNews.it

Dopo l'illusione contro il Lecce, il Milan Primavera torna alla sconfitta. E' troppa Fiorentina per la squadra di Giunti, che si vede battuta con un 3-1. Dopo l'1-1 della prima metà di gara, nel secondo tempo i rossoneri creano pochissimo e i Viola, con di Di Stefano, trovano la rete del 2-1. La partita si chiude con la rete Egharevba quasi alloo scadere. Brutta prestazione per i rossoneri, che non riescono a tornare in corsa per i playoff.