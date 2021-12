Primavera, Milan eliminato dalla Fiorentina in Coppa Italia

Si ferma il cammino della Primavera del Milan in Coppa Italia. A Firenze, negli Ottavi di finale in gara secca, la Fiorentina vince 4-3 al termine di una partita davvero difficile da decifrare. Un primo tempo da dimenticare, un finale di ripresa di grande impatto. La partita si è compromessa in mezz'ora, 4-0 il parziale già al riposo (doppietta di Egharevba, reti di David e Bianco), davvero troppo per poi provare a recuperare nonostante i rossoneri abbiano fatto quasi il miracolo agli sgoccioli della gara con la doppietta di Roback e il gol di Nasti. L'avversario era forte, l'impegno complicato, ma si poteva e doveva fare di più.