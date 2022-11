Primavera, Milan ospite del Lecce per la dodicesima giornata: le formazioni ufficiaili

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, il Milan scenderà oggi in campo alle 10:30 sul comunale di San Pietro in Lama per sfidare il Lecce, nella sfida valida per la 13esima giornata del campionato Primavera 1; i salentini viaggiano a metà classifica con un solo punto di distacco dai rossoneri e per la formazione di Abate è fondamentale vincere per accorciare sulla zona playoff. Il match sarà seguibile in live testuale su MilanNews.it a partire dalle 10:25. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Milan (4-3-3): Nava, Bakoune, Coubis, Simic, Bartesaghi; Gala Pluvio, Stalmach; Scotti, Lazetic, Alesi. A disp: Bartoccioni, Torriani; Casali, Nsiala, Paloschi; Eletu, Zeroli; Mangiameli, Martinazzi, Omoregbe, Sia. All: Abate.