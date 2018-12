Quinta sconfitta consecutiva in campionato per il Milan Primavera, sempre più in caduta verticale, scrive Tuttosport. I rossoneri, con appena 7 punti in classifica, sono al penultimo posto con sole due lunghezze di vantaggio sull’Empoli fanalino di coda. Non basta il gol nel finale di Maldini: il Cagliari vince 2-1 e certifica la crisi della squadra di Lupi.