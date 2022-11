Primavera, tutti gli impegni a novembre tra campionato, Youth League e Coppa Italia

Fonte: acmilan.com

Numero analogo di partite rispetto alla prima squadra per la squadra di Ignazio Abate, che è chiamata a ripetere in campionato quanto di buono fatto vedere in Youth League. Proprio in ambito europeo, la sfida con il Salisburgo determinerà il piazzamento nel girone, con la qualificazione già in tasca: basta un punto per assicurarsi il biglietto per gli Ottavi di finale. Poi le sfide di Primavera 1 TIM con Atalanta e Lecce, intervallate dai 16esimi di Coppa Italia con il Genoa.

PRIMAVERA 1

11ª giornata: Milan-Atalanta, domenica 6 novembre ore 11.00 (Sportitalia), CS P. Vismara - PUMA House of Football

12ª giornata: Lecce-Milan, domenica 13 novembre ore 10.30 (Sportitalia), Deghi Center (S. Pietro in Lama)

YOUTH LEAGUE

6ª giornata: Milan-Salisburgo, mercoledì 2 novembre ore 14.00 (live su AC Milan Official App), CS P. Vismara - PUMA House of Football

PRIMAVERA TIM CUP

16esimi di finale: Milan-Genoa, mercoledì 9 novembre ore 14.30, CS P. Vismara - PUMA House of Football