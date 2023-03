© foto di Antonello Gioia

Stando a quanto riferito da Alessandro Alciato su Prime Video potrebbe slittare di qualche minuto il fischio d'inizio di Tottenham-Milan, proprio come successo ieri in Chelsea-Dortmund. La causa è la stessa, ovvero il traffico londinese (con le condizioni climatiche che non aiutano) che ha ritardato l'arrivo delle squadre allo stadio.