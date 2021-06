Primi festeggiamenti e prima adunata a Casa Milan

Intervenuta con un editoriale sul proprio sito ufficiale, la redazione del Milan ha celebrato la recente manifestazione del tifo rossonero fuori da Casa Milan. Questa la riflessione: "Da quando, nel maggio del 2014, è stata inaugurata Casa Milan, non c'era ancora stata nel piazzale antistante l'headquarter di via Aldo Rossi una vera e propria adunata festosa per i risultati sportivi ottenuti sul campo. Quanto accaduto la scorsa settimana con "AC Milan is back", la torciata e il saluto di Paolo Maldini ai tifosi rossoneri, è stato un piacevolissimo inedito, una vera e propria prima volta.

Sull'ampio piazzale della sede era stata presentata la squadra a inizio stagione il giorno del raduno nel 2014, e nel 2015 con Siniša Mihajlović alla vigilia della prima partita casalinga a San Siro. L'unico trofeo conquistato dopo l'inaugurazione di Casa Milan è arrivato a Doha nel 2016 ed è poi stato festeggiato a San Siro all'inizio del 2017.

Lunedì scorso non c'è stata la celebrazione per un trofeo, ma un ritrovo voluto, emozionante e sentito. Con cori, fumogeni e applausi per tutti, un ringraziamento della società ai tifosi per esserci sempre stati e dei tifosi stessi a tutto il Milan per il ritorno in Champions League. Lo spettacolo degli Ultras dopo il successo di Bergamo ha finalmente colorato come si deve la piazza di Casa Milan.

Le torce rosse, assolutamente emozionanti, sono state il simbolo del sostegno alla squadra e alla società. L'augurio che il Milan si fa è di poterla riempire tutta, nel prossimo futuro, la piazza rossonera. Il club è ancora ai primi passi di un lungo percorso, ma l'entusiasmo fa ben sperare.!