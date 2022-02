Primo derby (da titolare) per Giroud: il Milan gli chiede gol e partecipazione

Il big match di questa sera avrà un protagonista in meno, Ibrahimovic, costretto a rimanere ai box a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille. Così, evidenzia il Corriere dello Sport, salirà in cattedra Olivier Giroud. L’ex Chelsea - scrive il quotidiano romano - ha giocato tanti derby a Londra, mentre all’andata rimase in panchina per tutti i 90 minuti. Per lui, dunque, si tratta di una prima volta. A San Siro spesso è stato letale: il Milan gli chiede più gol e, soprattutto, di essere presente nella manovra offensiva, dove verrà assistito in particolare da Rafael Leao.