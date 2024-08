Primo gol e primo premio MVP con il Milan per Alvaro Morata

Quando ieri sera è entrato in campo al posto di Luka Jovic, il Milan ha completamente cambiato faccia. Come scritto questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata è stato quel "play" offensivo che è mancato per 60' della partita alla formazione di Paulo Fonseca, che grazie anche ad un guizzo da vero bomber dello spagnolo è riuscita a riprendere una partita che sembrava essere persa, pareggiando 2 a 2 contro il Torino.

Prima presenza, primo gol ed anche primo premio MVP della sua carriera al Milan per Alvaro Morata, che è stato dunque eletto miglior giocatore della partita d'esordio contro il Toro in questa stagione di Serie A.