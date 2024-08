Primo gol in Serie A per Pavlovic: "Avrei preferito fosse una rete vincente"

Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio del Milan contro la Lazio per 2-2. Il serbo ha segnato il suo primo gol in Serie A:

"Ho segnato un bel gol, sono davvero felice ma peccato che non sia stato il gol vincente. Sarebbe stato meglio se avessimo vinto la partita".

Sui problemi difensivi del Milan

"Per difendere abbiamo bisogno di tutta la squadra, così come tutta la squadra deve attaccare. Serve lavorarci su come squadra, per cercare di uscirne e sono sicuro che riusciremo nelle prossime partite a fare meglio".



LAZIO - MILAN 2-2

RETI: 8' Pavlovic, 62' Castellanos, 66' Dia, 72' Leao

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (46' Marusic), Patric, Romagnoli, Nuno Tavares (90' Hysaj); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (46' Isaksen), Dia (81' Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (87' Noslin). A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Castrovilli. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (70' Theo Hernandez), Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders (70' Musah); Chukwueze (70' Leao), Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor (71' Abraham). A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Zeroli, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Meli - Alassio

IV UOMO: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza

AMMONITI: Fofana e Terracciano (M), Rovella, Zaccagni, Patric e Guendouzi (L)