Probabile formazione Cagliari: ecco Petagna, rientra Wiesteska in difesa

Cinque partite, due punti, un solo gol realizzato. Questo è il desolante score del Cagliari di Claudio Ranieri che a Bergamo ha semplicemente confermato i suoi grossi problemi a centrocampo e in attacco. Domani all'Unipol Domus arriverà il Milan che darà il via ad un ciclo terribile caratterizzato dalla trasferta di Firenze ed alla gara contro la Roma. Il tecnico di Testaccio proverà comunque a racimolare qualche punto. Contro i rossoneri potrebbe rispolverare Viola nel ruolo di play maker con Makoumbou e Sulemana ai suoi lati. Nandez e Augello completeranno gli out. In difesa torna Wieteska dalla squalifica. Il polacco andrà a comporre il trio assieme a Dossena e Hatzidiakos (in difficoltà contro l'effervescente Lookman). In attacco, conferma per Luvumbo e probabile maglia da titolare per Petagna, completamente riabilitato dal suo infortunio. In porta Radunovic.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Viola, Sulemana, Augello; Luvumbo, Petagna. Allenatore: Ranieri