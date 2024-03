probabile formazione Dubbio Maignan per Verona. Pioli cambia il centrocampo rispetto a Praga

vedi letture

Strappato giovedì il pass per i quarti di Europa League, il Milan deve tornare a pensare al campionato e alla trasferta sul campo dell'Hellas Verona. Per questa sfida, c'è da capire se Mike Maignan sarà o meno a disposizione di Stefano Pioli: il portiere è alle prese con una contusione al ginocchio rimediata a Praga. Non è nulla di grave, ma solo nelle prossime ore si capirà se partirà o meno con il resto del gruppo milanista. Se non dovesse farcela, spazio a Marco Sportiello.

Dopo aver saltato la trasferta in Repubblica Ceca per squalifica, Alessandro Florenzi tornerà a disposizione di Pioli e dovrebbe essere lui a giocare titolare a destra visto che anche Davide Calabria è uscito malconcio dalla trasferta in casa dello Slavia. A completare la difesa ci sarà sicuramente Theo Hernandez a sinistra, mentre in mezzo dovrebbero avere una maglia da titolare Thiaw e Tomori. Rispetto a Praga, cambierà tutto il centrocampo dove troveranno spazio Reijnders e Bennacer. In avanti, nuova chance dal primo minuto per Jovic, alle cui spalle dovrebbero agire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Florenzi Thiaw Tomori Theo Hernandez

Bennacer Reijnders

Pulisic Loftus-Cheek Leao

Jovic

All: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor, Giroud.

Indisponibili: Pobega

Diffidati: Musah, Loftus-Cheek, Theo Hernandez

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Maignan-Sportiello

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: PRETI – CECCONI

IV uomo: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenca 17 marzo 2024

Ore: 15.00

Stadio: Stadio Bentegodi, Verona

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it