PROBABILE FORMAZIONE - Due cambi possibili rispetto a Napoli. Valutazioni su Diaz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la grande prova in quel di Napoli, Stefano Pioli confermerà il 4-2-3-1 e gran parte degli interpreti anche contro l'Empoli. Davanti a Maignan, Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra con Tomori confermato al centro al fianco di Thiaw, che potrebbe far rifiatare Kjaer. Tonali e Krunic coppia di mediana, con Bennacer falso trequartista alle spalle di Giroud con Leao a sinistra e Saelemaekers a destra, in vantaggio sia su Brahim Diaz (panchina per precauzione) che su De Ketelaere.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

Tonali, Krunic

Saelemaekers, Bennacer, Leao

Giroud