Probabile formazione Lazio: Romagnoli a rischio, Immobile e Zaccagni ce la fanno?

vedi letture

Sono tanti i dubbi di Sarri alla vigilia della sfida col Milan a San Siro, gara che precede la Champions e l’altro scontro diretto con l’Atalanta. Nelle ultime partite il tecnico ha cambiato sempre 4-5 giocatori, lecito quindi aspettarsi qualche novità contro Pioli. In difesa Romagnoli, che ha riportato la frattura composta del setto nasale, potrebbe essere risparmiato (in caso contrario giocherà con una mascherina) e al suo posto scalpita Patric per far coppia con Casale. Ai lati, Hysaj e Pellegrini, entrambi in vantaggio su Marusic. A centrocampo i dubbi principali. Vecino, Rovella e Luis Alberto ha funzionato alla grande col Torino, possibile che venga riproposto in fotocopia: Cataldi in regia, Guendouzi e Kamada però sperano di ribaltare la situazione, che rimane molto aperta. Davanti nessun dubbio: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provede; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.