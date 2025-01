probabile formazione Leao out. Pulisic può tornare dall'inizio

vedi letture

Tutto pronto per la semifinale di Supercoppa Italiana, domani sera alle ore 20 italiane, il Milan scenderà in campo contro la Juventus per conquistarsi un posto nella finalissima. Non sarà facile non solo per il valore dell'avversario ma anche perchè i rossoneri arrivano dal cambio in panchina: il nuovo allenatore Sergio Conceiçao ha avuto pochi giorni per lavorare e ha cercato di preparare la squadra al meglio per un evento così importante e che mette in palio un trofeo.

In attesa di avere qualche informazione in più in vista dell'allenamento di oggi alle 15.30 (ora italiana), già qualche indicazione è arrivata da parte dell'allenatore portoghese che ha definitivamente escluso Rafael Leao dal match: il numero 10 non è riuscito a recuperare dall'infortunio patito a Verona e ci si augura di riaverlo per l'eventuale finale.

Per il resto le scelte di Conceiçao sono obbligate, da capire come deciderà di schierare la squadra se con un 4-2-3-1 con Reijnders trequartista oppure se con un 4-3-3 abbassando l'olandese sulla linea di Fofana e Bennacer. Insieme alla punta Morata, dovrebbe ritrovare la titolarità Christian Pulisic: non ci sono molte alternative essendo infortunati sia Okafor che Chukwueze, anche se l'americano non ha i 90 minuti come sottolineato dal tecnico rossonero. A sinistra conferma per Jimenez. In difesa Conceiçao non dovrebbe toccare niente: davanti a Maignan la consueta linea a quattro con Royal, Gabbia, Thiaw e Theo. Ma rimandiamo all'allenamento delle 15.30 per qualche aggiornamento in più.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

22 Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 20 Jimenez

All. Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 35 Raveyre, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 18 Zeroli, 55 Vos, 90 Abraham, 73 Camarda, 9 Jovic, - Traorè

Indisponibili: Leao (tribuna), Chukwueze, Okafor e Florenzi

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: PERROTTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

Var: PATERNA

Avar: MARINI