probabile formazione Maignan recupera, gioca a Verona. Okafor unico riferimento in attacco

Strappato giovedì il pass per i quarti di Europa League, il Milan deve tornare a pensare al campionato e alla trasferta sul campo dell'Hellas Verona. Sciolti i dubbi su Maignan: il portiere francese, uscito anzitempo contro lo Slavia Praga per una forte contusione al ginocchio, oggi ha superato il provino a Milanello. Contro il Verona giocherà lui e non Marco Sportiello.

In difesa Alessandro Florenzi tornerà a disposizione di Pioli dopo il doppio turno di squalifica tra Serie A ed Europa League. Pioli deve scegliere tra lui e Calabria, che ad oggi dovrebbe partire titolare. A completare la difesa ci sarà sicuramente Theo Hernandez a sinistra, mentre in mezzo avranno una maglia da titolare Tomori più uno tra Kalulu e Gabbia. Rispetto a Praga, cambierà tutto il centrocampo dove troveranno spazio Reijnders e Bennacer. In avanti solito trittico Pulisic, Loftus-Cheek e Leao e un dubbio per il centravanti titolare. È aperto il ballottaggio tra Jovic e Giroud, con il francese che giovedì ha giocato tutti 90 minuti della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Potrebbe quindi essere nuovamente occasione Jovic dal primo minuto, ma il dubbio non è ancora sciolto. L'importanza della partita, e il secondo posto da tenere ben saldo anche durante la partita, non hanno ancora fatto fare una scelta definitiva a Pioli: si è detto che potesse toccare ancora a Giroud, ma secondo il giornalista Peppe Di Stefano domani sarà Noah Okafor a giocare come unico riferimento offensivo.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

24 Florenzi 20 Kalulu 23 Tomori 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

17 Okafor

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 69 Nava, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 24 Kjaer, 38 Terracciano, 2 Calabria, 7 Adli, 80 Musah, 21 Chukwueze, 15 Jovic, 9 Giroud.

Indisponibili: Pobega

Diffidati: Musah, Loftus-Cheek, Theo Hernandez

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Kalulu-Gabbia, Calabria-Florenzi.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: PRETI – CECCONI

IV uomo: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 17 marzo 2024

Ore: 15.00

Stadio: Stadio Bentegodi, Verona

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it