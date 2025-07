Probabile formazione Milan: cambia il centrocampo rossonero

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Jimenez Gabbia Pavlovic Bartesaghi

Fofana Ricci Loftus-Cheek

Pulisic Gimenez Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

Maignan

G.Doué Gabbia Leoni Brown

Fofana Ricci Modric (Javi Guerra)

Pulisic Gimenez Leao

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Al Milan serviva un uomo d'ordine in mezzo al campo e Igli Tare lo aveva confermato: la priorità di questa sessione di calciomercato era un mediano. E un mediano è arrivato. Samuele Ricci è stato ufficializzato l'altro ieri come nuovo calciatore del Milan: 23 milioni di euro più due di bonus al Torino e quattro anni (più uno di opzione) di contratto al calciatore da due milioni di euro annui.

Il ruolo

A confermarlo è stato lo stesso ex Torino: “Il ruolo del mediano a tre è quello che sento più mio, ma nel corso degli anni ho imparato a fare anche altri tipi di ruoli. Sono partito mezz’ala in Serie B, con Juric sono arrivato a giocare in una mediana a due, dove ti vengono chieste più cose e devi fare tutto in maniera perfetta. Poi sono tornato a giocare mediano davanti alla difesa… Il ruolo che sento più mio forse è quello”.

L'altro

Ora, per completare il reparto, manca un interno. E Allegri lo ha cerchiato in rosso sul taccuino: il suo nome è Ardon Jashari. Lo svizzero spinge per venire al Milan e aspetta, con il suo entourage e con il club, il via libera da parte del Club Brugge. Al momento è tutto bloccato, viste anche le dichiarazioni dure dei dirigenti del club belga. Da capire se si uscirà da questo empasse o la trattativa può essere considerata saltata.