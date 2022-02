Probabile formazione Milan: Florenzi favorito per la corsia sinistra

Stamattina allenamento a Milanello in vista della sfida di domani contro la Sampdoria. Chi prenderà il posto dello squalificato Theo Hernandez? Florenzi sembra il favorito, mentre Davide Calabria potrebbe giocare nel suo ruolo originale a destra. In avanti Junior Messias è in vantaggio su Saelemaekers per affiancare Brahim Diaz e Rafael Leao alle spalle dell'inamovibile Giroud.

Questo il probabile undici dei rossoneri:

<strong>MILAN</strong> (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Kessie; Junior Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.