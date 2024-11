Probabile formazione Monza: dubbio Maldini, Nesta ritrova Bondo

Per la partita in casa contro il Milan l'allenatore del Monza Alessandro Nesta recupera Bondo che torna a disposizione dopo la squalifica. Giocherà in mezzo al campo in coppia con Pessina, esterni Pedro Pereira e Kyriakopupolus. In difesa Izzo, Pablo Marì e Carboni avranno il compito di proteggere Turati. In avanti Djuric sarà supportato da Mota e Daniel Maldini, pronto per tornare a giocare dal primo minuto, o da Caprari.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta