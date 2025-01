probabile formazione Musah in vantaggio su Bennacer, attesa per Leao

vedi letture

Il Milan è in finale di Supercoppa Italiana, a Riyad sarà derby contro l'Inter: fischio d'inizio domani sera alle ore 20 (ora italiana). Non sarà facile non solo per il valore dell'avversario ma anche perché i rossoneri arrivano da un cambio in panchina, ci sono diversi giocatori appena tornati da un infortunio e che quindi non hanno una condizione ottimale e i rossoneri hanno avuto un giorno in meno per riposare rispetto ai nerazzurri. È la realtà, ha detto Conceiçao, ma assolutamente non una scusa.

L'allenatore portoghese non ha ancora escluso Rafael Leao dal match, bisognerà aspettare l'allenamento del pomeriggio: "Adesso vediamo, valutiamo. Sicuramente non ha 90 minuti, devo gestirlo. Prima devo vedere se lui è disponibile, poi vediamo se gioca o no. Oggi pomeriggio abbiamo allenamento e domani vedrete”. Una buona notizia c'è, visto che Loftus-Cheek è tornato in gruppo.

Per il resto le scelte di Conceiçao sono quasi obbligate, con l'ex Porto che riproporrà la stessa formazione schierata contro la Juve con un unico cambio: gioca Musah al posto di Bennacer, con lo statunitense che completa il reparto con Fofana e Reijnders. In attacco, salvo sorprese, il tridente Jimenez, Morata e Pulisic: non ci sono molte alternative essendo infortunati sia Okafor che Chukwueze. In difesa Conceiçao dovrebbe dare ancora continuità a Tomori, in coppia con Thiaw: sugli esterni Royal e Theo. Di seguito la probabile del Milan di Conceiçao per la finale.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 20 Jimenez

All. Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 35 Raveyre, 2 Calabria, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 4 Bennacer, 8 Loftus-Cheek, 18 Zeroli, 55 Vos, 90 Abraham, 73 Camarda, 9 Jovic, - Traorè

Indisponibili: Leao (tribuna), Chukwueze, Okafor e Florenzi

Diffidati: nessuno (clicca qui per leggere come funzionano le diffide in Supercoppa)

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Musah/Bennacer

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: lunedì 6 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – TEGONI

IV uomo: FABBRI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

AA RIS.: PERROTTI