Probabile formazione Napoli: Simeone per Osimhen, poi i titolarissimi

Tegola Osimhen. A scuotere i giorni di avvicinamento alla sfida al Milan in casa Napoli è la notizia dell’infortunio dell’attaccante, tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale nigeriana. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore, col calciatore che salterà sicuramente il match di domenica sera al Maradona ed è a rischio anche per l’andata in Champions sempre contro i rossoneri. Per il resto pochi dubbi nel 4-3-3 di Spalletti, con Meret tra i pali e difesa titolare con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Mediana col terzetto Lobotka-Anguissa-Zielinski, mentre in attacco Simeone prenderà il posto di Osimhen, con Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.