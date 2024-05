probabile formazione Passerella per Pioli, Giroud e Kjaer. Maignan out, c'è Loftus

La partita tra Milan-Salernitana che si disputerà sabato sera alle 20.45 a San Siro non avrà alcuna implicazione di classifica: arrivati all'ultima giornata di campionato, i rossoneri sono già certi da un paio di settimane del secondo posto mentre i campani hanno incassato la retrocessione già da diverso tempo. Il motivo di attenzione maggiore saranno gli addii di Simon Kjaer, Olivier Giroud e soprattutto Stefano Pioli. Tutti e tre saluteranno il Diavolo a fine stagione dopo essere riusciti, ognuno a suo modo, a scrivere una pagina importante del club.

Per la sua ultima da tecnico del Milan, Pioli dovrà fare a meno di Maignan: il portiere francese si è infortunato nell'allenamento di giovedì, lussandosi il mignolo della mano sinistra dopo una parata. L'Europeo non è a rischio ma sarà sostituito da Marco Sportiello, come nelle ultime quattro giornate. La linea difensiva sarà quella titolare con Calabria e Theo sulle fasce, Tomori al centro: accanto all'inglese ci dovrebbe essere la passerella per Kjaer. A centrocampo fiducia a Bennacer in coppia con Reijnders, mentre sulla trequarti si rivede Loftus-Cheek che verrà affiancato da Pulisic e Leao. Unica punta, per l'ultima volta a San Siro e desideroso di congedarsi con un gol, Olivier Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

57 Sportiello

2 Calabria 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

A disp: 83 Mirante, 69 Nava, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 30 Caldara, 20 Kalulu, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 7 Adli, 32 Pobega, 80 Musah, 17 Okafor, 15 Jovic

All.: Stefano Pioli

Indisponibili: Maignan, Chukwueze

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ballottaggi: Calabria-Kalulu, Loftus-Cheek-Okafor

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: LIBERTI – VALERIANI

IV uomo: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA

Data: sabato 25 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it