PROBABILE FORMAZIONE - Pioli conferma l'undici di Torino: solo un dubbio sulla trequarti

Dopo il successo contro la Juventus per 1-0, grazie ad una super rete di Olivier Giroud, il Milan si è qualificato matematicamente alla prossima Champions League. Contro il Verona, gara valida per l'ultima giornata di Serie A, i rossoneri giocheranno per onorare il campionato fino in fondo: l'obiettivo è centrare quota 70 punti. Pioli dovrebbe affidarsi agli undici dell'Allianz Stadium con De Ketelaere che è in ballottaggio con Diaz per un posto sulla trequarti e Krunic, non al meglio, in dubbio che potrebbe essere sostituito da Pobega qualora non dovesse farcela. Questo la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Tonali Krunic

Messias Diaz Leao

Giroud

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Florenzi, Pobega, Adli, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, De Ketelaere, Origi, Rebic.



Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: /

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu.

Ballottaggi: De Ketelaere-Diaz 55-45%, Krunic-Pobega 55-45%

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: VALERI

Assistenti: GIALLATINI – PRETI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: MUTO

DOVE VEDERE MILAN-VERONA

Ore: 20.45

TV: DAZN

web: MilanNews.it