Probabile formazione Sassuolo: non c'è Berardi, Defrel preferito a Castillejo

Davide Ballardini si avvicina alla sfida con i rossoneri con due dubbi: da valutare le condizioni di Martin Erlic e Marcus Pedersen. Se il croato, in particolare, non dovesse farcela spazio a Ruan Tressoldi (più di Kumbulla e Viti) per far coppia con Ferrari al centro della difesa nel 4-2-3-1 che comprende anche Consigli tra i pali, Toljan e Doig sulle fasce. Boloca potrebbe essere confermato in cabina di regia al posto di Racic, con Kristian Thorstvedt al suo fianco. In avanti Pinamonti a guidare l’attacco con Defrel, Bajrami o Matheus Henrique e Laurienté alle sue spalle

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All Ballardini.