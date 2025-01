probabile formazione Si rivede Pavlovic, torna Morata in attacco. Out Pulisic

vedi letture

Tempo di un ennesimo e nuovo reset per il Milan, che dopo la demoralizzante sconfitta contro la Juventus, nella giornata di mercoledì disputerà la sua ultima gara casalinga del girone unico di Champions League e la penultima in generale. Alle ore 21 arriva in visita il Girona, che annaspa nelle retrovie della classifica mentre i rossoneri cercano i tre punti per poter centrare l'obiettivo della top eight che garantisce un posto agli ottavi di finale saltando il turno intermedio.

Sergio Conceicao si trova ancora con le mani parecchio legate, a causa di infortuni, squalifiche e giocatori fuori lista. Il tecnico portoghese, infatti, non potrà fare affidamento nè su Tomori squalificato nè su Jimenez che non è stato possibile inserire nell'elenco Uefa a inizio stagione. Assente per lo stesso motivo dello spagnolo anche Jovic. Recuperato invece Okafor che nella giornata di lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il Diavolo ritrova Alvaro Morata dopo l'assenza forzata di Torino: il centravanti sarà il punto di riferimento offensivo e sarà accompagnato da Rafa Leao a sinistra e Yunus Musah a destra. Niente da fare purtroppo per Christian Pulisic, che non ha svolto in gruppo nemmeno l'allenamento di rifinitura. A centrocampo continua il tour de force per Reijnders e Fofana a cui si unirà ancora una volta Bennacer. In difesa davanti a Maignan scelte obbligate al centro con la coppia quasi inedita Gabbia-Pavlovic, solo una volta insieme a inizio campionato. Sugli esterni Theo e probabilmente Calabria, anche solo per le voci su un possibile addio di Emerson Royal.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders

80 Musah 7 Morata 10 Rafa Leao

All. Conceicao

A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Abraham, Camarda, Okafor

Indisponibili: Pulisic, Thiaw, Chukwueze, Loftus-Cheek, Florenzi

Fuori lista: Jimenez, Jovic

Diffidati: Fofana, Calabria, Chukwueze

Squalificati: Tomori

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER