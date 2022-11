Probabile formazione Spezia: D. Maldini titolare contro il 'suo' Milan?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo il ko contro la Fiorentina lo Spezia torna a San Siro, dove meno di un anno fa si compì il miracolo. In vista delle tre partite in otto giorni e con la squalifica di Nikolaou, Gotti pensa a qualche cambio tra difesa e attacco. Amian dovrebbe essere abbassato nella linea a tre, a sinistra, con Ampadu e Kiwior a completare il reparto, mentre in mezzo Ekdal e Bourabia sono certi di una maglia da titolari, con Agudelo favorito a completare il trio degli interni. Sulla fasce spazio per Reca e Holm, mentre in avanti possibile chance dall’inizio per il figlio di San Siro, Daniel Maldini, al fianco di Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Amian; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Maldini, Nzola. Allenatore: Gotti.