probabile formazione Verso D.Zagabria-Milan: Terracciano terzino destro, ballottaggi in difesa e a centrocampo

vedi letture

Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta in campionato contro il Parma, con due gol segnati nel recupero, per il Milan è il momento di tornare a pensare alla Champions League ed in particolare alla sfida in casa della Dinamo Zagabria. In caso di vittoria, i rossoneri chiuderebbero la fase campionato tra le prime otto della classifica e dunque sarebbero qualificati direttamente agli ottavi senza dover fare i playoff. Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di diversi giocatori, soprattutto in difesa: non ci saranno infatti lo squalificato Calabria, gli infortunati Florenzi, Thiaw, Emerson Royal e Loftus-Cheek, oltre a Jimenez, Jovic e Walker che non sono in lista UEFA.

Viste le tante assenze, il terzino destro sarà Filippo Terracciano, a sinistra ci sarà Theo Hernandez, mentre al centro della retroguardia milanista sono in tre a giocarsi le due maglie dal primo minuto: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo spazio al "solito" Youssouf Fofana, con lui uno tra Ismael Bennacer e Yunus Musah. Tijjani Reijnders agirà da trequartista, con da una parte Christian Pulisic e dall'altra Rafael Leao. La prima punta titolare sarà ancora una volta Alvaro Morata.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Maignan

Terracciano Gabbia Tomori Theo

Fofana Bennacer

Pulisic Reijnders Leao

Morata

All.: Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Chukwueze, Camarda, Abraham, Okafor.

Indisponibili: Loftus-Cheek, Florenzi, Thiaw, Emerson Royal

Fuori lista: Jimenez, Jovic, Walker

Diffidati: Fofana, Chukwueze, Theo Hernandez

Squalificati: Calabria

Ballottaggi: Gabbia-Pavlovic, Bennacer-Musah

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Maksimir, Zagabria

Diretta TV: Sky

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: François Letexier FRA

Assistenti: Cyril Mugnier FRA - Mehdi Rahmouni FRA

Quarto uomo: Jérémie Pignard FRA

VAR: Willy Delajod FRA

AVAR: Bastien Dechepy FRA