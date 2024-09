probabile formazione Verso Inter-Milan: c'è Maignan, a centrocampo fiducia a Fofana. Ballottaggio in attacco

vedi letture

Dopo l'amara sconfitta in Champions League contro il Liverpool, per il Milan di Fonseca arriva un altro importante e decisivo test per le sorti di questo negativo avvio di stagione. Ad attendere i rossoneri domenica sera ci sarà l'Inter di Inazaghi, reduce da un pareggio in trasferta contro il Manchester City.

Per il Milan risolto il rebus Maignan, uscito malconcio in Champions League. Il francese recupera in tempo utile per il derby: si è allenato in gruppo e sarà a disposizione del tecnico portoghese. Fonseca deve ancora decidere tra Morata e Abraham per l'attacco, con Pulisic e Leao sugli esterni. Fofana sarà il regista, mentre Tomori guiderà la difesa, con Emerson Royal favorito su Calabria come terzino destro. Intanto Malick Thiaw è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1):

16 Maignan

22 Emerson Royal 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata.

A disp.: 69 Nava, 96 Torriani, 2 Calabria, 46 Gabbia, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 90 Abraham. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello

Ballottaggi: Maignan 70%-Torriani 30%, Tomori 60%-Gabbia 40%, Morata 55%-Abraham 45%

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV ufficiale: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it