probabile formazione Verso Milan-Cagliari: Leao torna dall'inizio, a centrocampo ancora Musah. Out Loftus

vedi letture

Dopo la grande gioia per la vittoria nel derby in finale di Supercoppa Italiana il Milan torna nella realtà della Serie A, dove i rossoneri erano partiti per l'Arabia occupando l'ottavo posto in classifica. Inutile stare a specificare come l'inversione di rotta in campionato debba essere brusca e netta: Conceiçao e Ibrahimovic sono stati chiari, i rossoneri devono tornare ad occupare le zone alte della classifica. Anche perché con la vittoria in rimonta contro l'Inter il mood generale, di giocatori e tifosi, è cambiato: un'occasione che sarebbe quasi da masochisti non sfruttare. A San Siro arriva il Cagliari di Davide Nicola, che in Sardegna ha fermato la squadra allora allenata da Fonseca con un rocambolesco 3-3. Vietato sottovalutare l'avversario, ed anche per questo Conceiçao ha deciso per un cambiamento sostanziale: il Milan tornerà in ritiro a Milanello alla vigilia delle partite ufficiali. La squadra rossonera dormirà infatti nel Centro Sportivo milanista la notte prima della gara e oggi pomeriggio effettuerà la rifinitura a San Siro, come se quella con i rossoblu fosse una sfida di Champions League.

È tornato in gruppo Okafor dopo il problema al polpaccio, ma bisogna capire se sarà con la squadra visto che il passaggio al Lipsia sembra imminente. Gli indisponibili sono Florenzi, Chukwueze (infortunati) ed Emerson Royal (squalificato), a cui si aggiunge anche Loftus-Cheek per una ricaduta accusata ieri.

Vedremo probabilmente quello che potremmo considerare il Milan tipo, la stessa squadra che ha affrontato l'Inter a Riyad ma con un Leao, in condizione e voglioso, dall'inizio. In porta Maignan, che nelle ultime due uscite ha indossato la fascia da capitano, linea a quattro con il ritorno di Calabria, poi Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. Centrocampo a tre, che con la duttilità di Musah poi può prendere anche forme diverse: insieme al numero 80 ci sono gli immancabili Fofana e Reijnders. In attacco si torna finalmente al tridente titolarissimo: Pulisic, Morata e Leao.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata

All.: Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 20 Jimenez, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 4 Bennacer, 18 Zeroli, 17 Okafor, 90 Abraham, 73 Camarda, 9 Jovic.

Indisponibili: Florenzi, Chukwueze, Loftus-Cheek

Squalificati: Emerson Royal

Diffidati: Fofana, Morata

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Ore 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Now, Dazn

Web: milannews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Alassio-Cipressa

Quarto uomo: Perenzoni

VAR: Di Paolo

AVAR: Camplone