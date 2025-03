Problemino per Leao, ma non è andato in panchina per quello. Conceiçao dice: "Avevamo preparato già la partita senza Leao"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Napoli-Milan 2-1. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Questa squadra qui, con un atteggiamento diverso, con errori limitati, che valore ha oggettivamente? Che potenziale ha?

“Avevamo preparato già la partita senza Leao, non sto dicendo che non ha giocato perché il dottore mi ha detto qualcosa. Dopo la nazionale, come Santi, ha fatto due allenamenti. Anzi Santi solo uno, perché è tornato con la caviglia molto molto gonfia. Comunque tutte queste cose succedono a Milanello, le persone non lo sanno. La squadra ha potenziale, qualità. Parliamo sempre di questo equilibrio, è vero. Se dobbiamo pressare più alto allora dobbiamo rimanere a volte in uno contro uno nella nostra linea difensiva, non puoi rimanere in superiorità numerica se vai in avanti. Loro sono riusciti ad uscire troppo facilmente dal nostro pressing nel primo tempo. Poi abbiamo rettificato e abbiamo avuto un atteggiamento diverso. Nel calcio ci vuole tecnica, qualità ma anche coraggio, la voglia, atteggiamento giusto per essere presenti. Delle volte dobbiamo assumerci la responsabilità dell’uomo contro uomo. La squadra ha qualità, ho molto fiducia. Ho un ambiente sano nel gruppo”.