Processo plusvalenze, si parte il 12 in videocall: Pisa e Parma rischiano, udienze per Juve e Napoli

Inizierà tra una settimana, il 12 aprile, il processo sportivo sulle plusvalenze, che vede nel mirino della Procura FIGC undici società del calcio italiano, tra cui Juventus e Napoli.

Udienze in videocall, chi rischia di più. Il Corriere dello Sport fa il punto sul calendario delle udienze, che si svolgeranno per lo più in videoconferenza. L'accusa è di aver gonfiato i propri conti grazie a plusvalenze fasulle: come vi abbiamo raccontato più volte, molto difficile da provare. Il quotidiano fa il punto anche su chi rischia cosa: nella maggior parte dei casi - oltre a Juve e Napoli: Genoa, Sampdoria, Pescara. Pro Vercelli, Chievo e Novara - al più un'ammenda e una squalifica per i dirigenti. Più delicata, invece, sarebbe la posizione di Pisa e Parma.