Proposta per San Siro, Scaroni: "Passaggio importante: certa la volontà e la determinazione del Club in questa direzione"

Nel pomeriggio di oggi Milan e Inter hanno comunicato di aver depositato la proposta di acquisto per lo stadio San Siro e delle aree limitrofe con un documento di circa 300 pagine: LEGGI QUI la nota rossonera. Ora si attende la risposta del Comune di Milano che si prenderà qualche giorno per valutare l'offerta (LEGGI QUI).

In serata, con una nota all'ANSA, sono arrivate le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha commentato così: "È un passaggio importante, ma è il primo di un percorso in cui nulla è dato per scontato. Ciò che è certa è la volonta e la determinazione dei due Club in questa direzione, in cui per il Milan è stata fondamentale la visione strategica e l’impegno concreto di RedBird che sugli stadi ha una esperienza di profilo internazionale"

Poi Scaroni continua: "Sarà uno stadio bellissimo: moderno, sostenibile - continua il presidente rosssonero - ma anche sicuro e accessibile, ideale per tutti, famiglie e bambini, per un tifo davvero sano contro ogni criminalità e violenza. Un progetto verde e innovativo a beneficio della città e della cittadinanza".