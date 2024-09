Proposte dall'estero per Sarri, ma il tecnico aspetta la Serie A (ed il Milan)

vedi letture

Maurizio Sarri ha grande voglia di tornare ad allenare, riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, sempre con un occhio di riguardo verso la Serie A. Negli ultimi giorni ha ricevuto alcuni sondaggi dall'estero, ma per ora non ha intenzione di considerarli, dato che preferisce aspettare opportunità dal campionato italiano. Nonostante le voci che lo accostano alla Roma, attualmente non ci sono trattative in corso, con il club che sembra essere in dirittura d'arrivo con Ivan Juric.

Sarri, che ha già rifiutato offerte come quella del Panathinaikos la scorsa estate, è in attesa di sviluppi che potrebbero includere il Milan, un progetto che lo intrigherebbe molto visto che conosce bene alcuni calciatori rossoneri, avendoli già allenati. Tuttavia, per il momento, la situazione è ancora fluida. Con Fonseca impegnato in un derby decisivo, è probabile che ci siano ulteriori chiarimenti dopo la partita. Sarri, intanto, continua a studiare calcio, pronto a ripartire al più presto, auspicabilmente in Serie A, prima di considerare eventuali opzioni all'estero.