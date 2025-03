Prosegue il lavoro del Milan a Milanello in vista del Como

Il Milan prosegue a Milanello la sua preparazione in vista della sfida di sabato 15 marzo alle 18 a San Siro contro il Como, valida per la 29^ giornata di Serie A e ultima gara prima della sosta finale per le Nazionali. Anche oggi la squadra, che ha osservato due giorni di riposo tra domenica e lunedì, ritornerà a lavorare presso il centro sportivo rossonero con quasi tutti gli effettivi a disposizione: l'unico in infermeria al momento rimane Emerson Royal, dopo il rientro in gruppo di Loftus-Cheek.

Tra i protagonisti della partita con il Como ci sarà sicuramente Theo Hernandez che ieri ha pubblicato delle foto su X dell'allenamento svolto a Milanello, accompagnate da questo messaggio: "Al lavoro in vista di Milan-Como".