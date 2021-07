Prosegue il recupero di Ibra: non ha più dolore al ginocchio

Ibrahimovic ha cominciato le terapie immediatamente dopo l’operazione al ginocchio del 18 giugno scorso e proseguirà le cure a Milanello. Come riporta il Corriere dello Sport, la speranza dello svedese è quella di tornare tra i convocati per la prima di campionato (in programma il 22 agosto) o al massimo la seconda giornata. Zlatan non ha più dolore al ginocchio ed è pronto a stupire con la maglia del Milan anche a quarant’anni.