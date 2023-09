Protagonista inatteso, le pagelle di Marco Sportiello contro il Verona

vedi letture

Quando si è presentato a luglio, Marco Sportiello aveva detto che il suo compito sarebbe stato semplicemente quello di farsi trovare pronto quando sarebbe servito. Detto fatto. Sia negli ultimi dieci minuti contro il Newcastle, sia nei 90 di ieri contro il Verona, il portiere in maglia 57 ha dimostrato di essere un'ottima soluzione come secondo di Maignan. Queste le pagelle di oggi, molte delle quali lo hanno eletto come migliore in campo. La Gazzetta dello Sport scrive: "Sereno a 31 anni, la reattività non è in pensione". Tuttosport aggunge: "Non fa rimpiangere Maignan: fenomenale la parata Folorunsho al 20’". Quindi il Corriere dello Sport: "Decisivo come contro il Newcastle".

I VOTI DI SPORTIELLO

Gazzetta dello Sport 6.5

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttomercatoweb 6.5

MilanNews.it 6.5