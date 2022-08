Pruzzo: "La mia griglia vede Inter e Milan in prima fila"

MilanNews.it

L'ex bomber della Roma Roberto Pruzzo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha parlato delle principali favorite per il campionato, indicando una vera e propria griglia di partenza in stile formula uno. Queste le sue parole: "La mia griglia vede Inter Milan in prima fila, in seconda Juve e Roma, la terza Napoli e Lazio, la quarta Atalanta e Fiorentina, ma c'è un mercato in evoluzione. Sarà un campionato anomalo: l'anno scorso sinceramente il Milan non lo avevo messo nelle prime quattro poi e poi invece ha vinto lo scudetto".