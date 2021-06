Psg, effetto Donnarumma: Navas non ha preso bene l'arrivo di Gigio

In casa Psg va affrontato il tema caldo sull’affollamento del reparto dei portieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Donnarumma dovrà giocarsi il posto con il titolare Keylor Navas, il quale non sembra averla prese bene, visti i recenti messaggi social, che lasciano trasparire per lo meno una certa amarezza. Toccherà allo staff di Pochettino mantenere sana la concorrenza.