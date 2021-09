PSG, gelo Messi-Pochettino dopo la sostituzione contro il Lione

(ANSA) - ROMA, 20 SET - L'immagine di Lionel Messi che esce a testa bassa senza salutare nessuno nel bel mezzo di Psg-Lione, con il punteggio ancora in bilico sull'1-1, ha già fatto il giro del mondo, e di certo non è passata inosservata in Spagna. Una cosa del genere - rileva il quotidiano francese Le Parisien - non era mai successa quando l'asso argentino era al Barcellona. L'immagine del sette volte Pallone d'Oro che raffigura un volto sorpreso per la prematura sostituzione evoca - secondo il quotidiano spagnolo Marca - addirittura l'inizio di una "polemica". Sul banco degli imputati il tecnico del Psg Mauricio Pochettino che ha deciso di sostituire Messi con l'ex interista Hakimi. La faccia dell'argentino che rifiuta di stringere la mano al suo allenatore - aggiunge lo spagnolo Mundo Deportivo - "dice tutto". E interrogato al termine dell'incontro sui motivi di questo cambio Pochettino ha fatto muro. "Dobbiamo fare delle scelte per formare un gruppo in ogni partita, per fare un 11 titolare e, durante la partita, dobbiamo pensare al bene della squadra e di ogni giocatore - spiega l'allenatore argentino - A volte le decisioni hanno un esito positivo, a volte no. Siamo lì, in piedi, ai margini del campo. Dobbiamo prendere delle decisioni, può piacere o meno. Riguardo alla reazione di Leo, gli ho chiesto come stava (in seguito alla sua sostituzione, ndr), mi ha detto che stava bene". (ANSA).