PSG, per Rabiot è l'ora della scelta

Quella che si è appena aperta, scrive Tuttosport, sarà la settimana decisiva per capire il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista in uscita dal PSG a zero infatti nei prossimi giorni comunicherà la sua scelta per il futuro, con Juventus, Real Madrid e Tottenham che si stanno dando battaglia. Il problema principale per i bianconeri è rappresentato dall'ingaggio, col giocatore che ha chiesto 10 milioni a stagione. Troppi per la Juventus, ma se la volontà del francese dovesse essere quella di sposare il progetto Juve un modo per sistemare anche la questione economica verrà trovato.