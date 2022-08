PSG, Simakan alternativa a Skriniar per la difesa: costa 40 milioni. In passato lo voleva il Milan

MilanNews.it

Cristophe Galtier attende ancora un rinforzo in difesa per il suo PSG. Il club parigino da tempo ha messo gli occhi su Milan Skriniar dell’Inter, ma i nerazzurri continuano a non abbassare le alte pretese (70 milioni). Ecco che, come scrive L’Équipe, il PSG avrebbe individuato in Mohamed Simakan del Lipsia l’alternativa giusta. Il francese di origini guineane costa 40 milioni, e un annetto fa è stato accostato insistentemente al Milan quando ancora militava nello Strassburgo. Il PSG ci pensa ed è pronto ad affondare, se non dovesse arrivare Skriniar.