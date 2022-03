PSG, terremoto in società: Leonardo a rischio. Destino segnato per Pochettino

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Le Parisien, è in atto un terremoto all’interno del PSG. Il giornale francese scrive che dopo l’eliminazione contro il Real Madrid, il destino del tecnico Mauricio Pochettino è segnato. Al termine della stagione si sarà la separazione. Il flop in Champions League rischia di costare caro anche all’ex Milan, Leonardo. Infatti, anche il brasiliano potrebbe perdere il suo ruolo da direttore sportivo dopo anni di discutibile gestione.